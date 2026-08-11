Journées Européennes du Patrimoine Festival du Four à Pain Ver
dimanche 20 septembre 2026 · Ver
Informations pratiques
Ver
Journées Européennes du Patrimoine Festival du Four à Pain
Lieu-dit La Foulerie Ver Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 13:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le public est invité à venir découvrir un ancien corps de ferme, doté d’une boulangerie d’autrefois et son four à pain traditionnel.
Dans ce lieu emblématique de l’architecture rurale normande, le Festival du Four à Pain offre un moment chaleureux et festif, rappelant les anciennes journées de chauffe. C’était alors tout le village qui se rassemblait autour du four, entre fournées, transmission de savoir-faire et bal populaire.
Initiation au pain au levain au four traditionnel avec Antoine, paysan boulanger (préparation, façonnage, cuisson, allumage du four 13h30-16h) 30€, sur réservation couravecvue@gmail.com
Tarif entrée Festival 5 €
Spectacle de théâtre d’objets La Chasse aux enfants Cie L’Arpenteuse (16h), dès 15 ans.
Initiation à la danse Préparez-vous pour Le Bal de La Foulerie ! (17h), Bal de la Foulerie et bar à pizza (18h) .
Lieu-dit La Foulerie Ver 50450 Manche Normandie +33 6 74 82 89 09 couravecvue@gmail.com
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English : Journées Européennes du Patrimoine Festival du Four à Pain
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Festival du Four à Pain Ver a été mis à jour le 2026-08-11 par Coutances Tourisme
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