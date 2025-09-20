Journées européennes du patrimoine/ Festival Falesia: Le Horla, Guy de Maupassant Médiathèque de Falaise Falaise

Thibaut Corrion, acteur principal du projet Terra Migra, revient en Pays de Falaise pour la lecture de cette nouvelle fantastique où le narrateur consigne dans son journal intime ses angoisses et ses doutes, se croyant hanté par une créature invisible.

Dans le cadre du festival FALESIA, Thibaut Corrion, acteur principal du projet Terra Migra, revient en Pays de Falaise pour la lecture de cette nouvelle fantastique où le narrateur consigne dans son journal intime ses angoisses et ses doutes, se croyant hanté par une créature invisible. Au fil des pages, il sombre dans la folie. Dans ce récit, Guy de Maupassant fait vaciller la raison de ses personnages et de ses lecteurs… Une nouvelle effrayante et fascinante.

Mise en lecture par Cyril Le Grix

Tout public Gratuit .

Médiathèque de Falaise 5 Rue Gonfroy Fitz Rou Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 41 65 45

English : Journées européennes du patrimoine/ Festival Falesia: Le Horla, Guy de Maupassant

Thibaut Corrion, lead actor in the Terra Migra project, returns to Pays de Falaise to read this fantastic short story in which the narrator records his anxieties and doubts in his diary, believing himself haunted by an invisible creature.

German : Journées européennes du patrimoine/ Festival Falesia: Le Horla, Guy de Maupassant

Thibaut Corrion, Hauptdarsteller des Projekts Terra Migra, kehrt für die Lesung dieser fantastischen Novelle ins Pays de Falaise zurück, wo der Erzähler in seinem Tagebuch seine Ängste und Zweifel festhält, weil er glaubt, von einer unsichtbaren Kreatur verfolgt zu werden.

Italiano :

Thibaut Corrion, protagonista del progetto Terra Migra, torna nel Pays de Falaise per leggere questo racconto fantastico in cui il narratore annota sul suo diario le sue paure e i suoi dubbi, credendosi perseguitato da una creatura invisibile.

Espanol :

Thibaut Corrion, protagonista del proyecto Terra Migra, regresa al Pays de Falaise para leer este cuento fantástico en el que el narrador anota en su diario sus miedos y dudas, creyéndose perseguido por una criatura invisible.

