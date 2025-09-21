Journées européennes du Patrimoine Festival Ravel, le Festival Off. Hasparren

Journées européennes du Patrimoine Festival Ravel, le Festival Off.

Chapelle du Sacré Coeur Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Concert donné par des jeunes solistes issus de l’Académie Ravel. Retrouvez les futurs grands artistes de la musique classique, dans le cadre de la 1ère édition du Festival Off de l’Académie Ravel: une série de 6 concerts uniques à travers le Pays Basque, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. .

Chapelle du Sacré Coeur Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 47 13 00 contact@festivalravel.fr

