Journées européennes du patrimoine Fête des Vendanges du Cailloutin d’Autils Eglise de Saint-Pierre d’Autils La Chapelle-Longueville

Eglise de Saint-Pierre d’Autils 59 rue du Puits La Chapelle-Longueville Eure

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20

In Cailloutin Veritas vous convie aux vendanges et pressage du 6ième millésime du Cailloutin d’Autils à l’occasion des Journées européennes du patrimoine organisées en partenariat avec l’association Les Autils.

L’heure de la récolte est enfin arrivée après une année de bon soin à nos vignes. La vendange s’annonce abondante et de qualité gageant d’un millésime très prometteur.

Au programme de ce week-end vigneron

Samedi 20 septembre, journée de vendange

Vendanges participatives à La Vigne Etrusque, à partir de 10h00 sur place

Chaque personne adhérente peut apporter ces raisins à la mini-coopérative, elle récolte ses raisins la veille ou le jour même (conditions de la mini-coopérative en pièce jointe)

– Dimanche 21 septembre, Pressage et repas sur la place du Village

* Apport des raisins sur place entre 10h00 et 10h30

* Pressage et foulage du raisin à 11h00

* Encuvage du jus de raisin tout au long de la presse

* Déshabillage de la presse et extraction du marc vers 15h00

* Dégustation du Cailloutin 2023 et 2024

* Possibilité d’adhésion à In Cailloutin Veritas

* Repas partagé sur la place (tables et bancs à disposition)

* Et découverte des expositions « L’épopée de Justin P’tite Goutte, vigneron pétrusien des années 1925 » et « Histoire et patrimoine du village avec Augustus Petrus » mise en oeuvre par Les Autils

Venez partager ce moment insolite et convivial

Informations pratiques

– Contact lesautils27@gmail.com .

Eglise de Saint-Pierre d’Autils 59 rue du Puits La Chapelle-Longueville 27950 Eure Normandie lesautils27@gmail.com

