Journées Européennes du Patrimoine Fête du pain au Manoir du Perron et exposé sur les Terre-neuvas au Manoir du Cracqueville Heugueville-sur-Sienne

Heugueville-sur-Sienne Manche
Début : 2025-09-20 10:30:00
fin : 2025-09-20 18:30:00
2025-09-20
Manoir du Perron 13, rue au Maître à Heugueville-sur-Sienne 10h30 à 13h
Fabrication, cuisson et vente de pain à l’ancienne,
Déambulation dans le jardin,
Plaque en hommage à Léon-Paul Legraverend.
Manoir du Cracqueville au « Colombier » 16h
Exposé sur les Terre-neuvas et leur vie à bord des bateaux,
Présentation à deux voix par Roland Faby et Dominique Rigaut,
Chants de marins par François Corvellec,
Verre de l’amitié avec produits du terroir. .
Heugueville-sur-Sienne 50200 Manche Normandie +33 6 62 03 45 54 christiane.audic@wanadoo.fr
English : Journées Européennes du Patrimoine Fête du pain au Manoir du Perron et exposé sur les Terre-neuvas au Manoir du Cracqueville
