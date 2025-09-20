Journées Européennes du Patrimoine Fête du pain au Manoir du Perron et exposé sur les Terre-neuvas au Manoir du Cracqueville Heugueville-sur-Sienne

Manoir du Perron 13, rue au Maître à Heugueville-sur-Sienne 10h30 à 13h

Fabrication, cuisson et vente de pain à l’ancienne,

Déambulation dans le jardin,

Plaque en hommage à Léon-Paul Legraverend.

Manoir du Cracqueville au « Colombier » 16h

Exposé sur les Terre-neuvas et leur vie à bord des bateaux,

Présentation à deux voix par Roland Faby et Dominique Rigaut,

Chants de marins par François Corvellec,

Verre de l’amitié avec produits du terroir. .

Heugueville-sur-Sienne 50200 Manche Normandie +33 6 62 03 45 54 christiane.audic@wanadoo.fr

