Journées Européennes du Patrimoine Fêtes et foires d’autrefois à Ygos-Saint-Saturnin Ygos-Saint-Saturnin

Journées Européennes du Patrimoine Fêtes et foires d'autrefois à Ygos-Saint-Saturnin samedi 20 septembre 2025.

2 place du Marché Ygos-Saint-Saturnin Landes

Gratuit

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Exposition à la salle des fêtes organisée par l’Amicale des Saint-Saturnin. Une animation pour se souvenir ensemble des belles assemblades de nos villages. De 9h à 17h.

Exposition à la salle des fêtes organisée par l’Amicale des Saint-Saturnin. Une animation pour se souvenir ensemble des belles assemblades de nos villages. De 9h à 17h. .

2 place du Marché Ygos-Saint-Saturnin 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 79 50

English : Journées Européennes du Patrimoine Fêtes et foires d’autrefois à Ygos-Saint-Saturnin

Festivals and fairs of yesteryear in Ygos-Saint-Saturnin

Exhibition in the village hall organized by the Amicale des Saint-Saturnin. A chance to reminisce about the beautiful gatherings of our villages. From 9 a.m. to 5 p.m.

German : Journées Européennes du Patrimoine Fêtes et foires d’autrefois à Ygos-Saint-Saturnin

Feste und Jahrmärkte von früher in Ygos-Saint-Saturnin

Ausstellung im Festsaal, organisiert von der Amicale des Saint-Saturnin. Eine Animation, um sich gemeinsam an die schönen Versammlungen in unseren Dörfern zu erinnern. Von 9 bis 17 Uhr.

Italiano :

Feste e fiere d’altri tempi a Ygos-Saint-Saturnin

Mostra nella sala del villaggio organizzata dall’Amicale des Saint-Saturnin. Un’occasione per ricordare i meravigliosi raduni del villaggio di un tempo. Dalle 9.00 alle 17.00.

Espanol : Journées Européennes du Patrimoine Fêtes et foires d’autrefois à Ygos-Saint-Saturnin

Fiestas y ferias de antaño en Ygos-Saint-Saturnin

Exposición en el ayuntamiento organizada por la Amicale des Saint-Saturnin. Una oportunidad para rememorar las maravillosas reuniones de pueblo de antaño. De 9.00 a 17.00 h.

