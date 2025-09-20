Journées Européennes du Patrimoine Fief d’Andelot Rue du Prieuré Pesmes

Rue du Prieuré Fief d’Andelot Pesmes Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Visite libre du Fief d’Andelot façades renaissance , tour et grenier avec la charpente d’ origine du 15 ème siècle. .

Rue du Prieuré Fief d’Andelot Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 18 15 tourisme@cc-valdegray.fr

