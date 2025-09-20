Journées Européennes du Patrimoine Fondation Fernet-Branca Saint-Louis

Journées Européennes du Patrimoine Fondation Fernet-Branca Saint-Louis samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Fondation Fernet-Branca

2 rue du Ballon Saint-Louis Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-20 11:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Venez (re)découvrir la Fondation Fernet-Branca sous un nouvel angle ! Ce patrimoine industriel et artistique exceptionnel au cœur de Saint-Louis vous ouvre grand ses portes à l’occasion des Journées du Patrimoine.

Au programme

– Visites guidées de la cave en français et en allemand (sur réservation horaires disponibles sur le site de la Fondation)

– Présentation de la passionnante histoire du bâtiment, de l’ancienne distillerie à l’espace d’art contemporain

– Animations pour petits et grands autour du monde fascinant des herbes du Fernet-Branca

A ne pas manquer les derniers jours de l’exposition Anonymous-Famous de Christophe Hohler et Raymond E. Waydelich. 0 .

2 rue du Ballon Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 69 10 77 info@fondationfernet-branca.org

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Fondation Fernet-Branca Saint-Louis a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue