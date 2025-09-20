Journées Européennes du Patrimoine Fondation Fernet-Branca Saint-Louis
2 rue du Ballon Saint-Louis Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Samedi 2025-09-20 11:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20
Venez (re)découvrir la Fondation Fernet-Branca sous un nouvel angle ! Ce patrimoine industriel et artistique exceptionnel au cœur de Saint-Louis vous ouvre grand ses portes à l’occasion des Journées du Patrimoine.
Au programme
– Visites guidées de la cave en français et en allemand (sur réservation horaires disponibles sur le site de la Fondation)
– Présentation de la passionnante histoire du bâtiment, de l’ancienne distillerie à l’espace d’art contemporain
– Animations pour petits et grands autour du monde fascinant des herbes du Fernet-Branca
A ne pas manquer les derniers jours de l'exposition Anonymous-Famous de Christophe Hohler et Raymond E. Waydelich.
2 rue du Ballon Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 69 10 77 info@fondationfernet-branca.org
