Journées européennes du patrimoine : Forgeneuve Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert
samedi 19 septembre 2026 · Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert
Informations pratiques
Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert
Journées européennes du patrimoine : Forgeneuve
Forgeneuve Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite guidée de la forge royale de Forgeneuve, forge à canons du XVIIIe siècle équipée d’un haut fourneau à double masse. Le site présente notamment une soufflerie reconstituée, une fosse de coulée des canons ainsi qu’une maquette illustrant leur forage. .
Forgeneuve Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 54 47 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées européennes du patrimoine : Forgeneuve
L’événement Journées européennes du patrimoine : Forgeneuve Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert a été mis à jour le 2026-09-07 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
À voir aussi à Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert (Dordogne)
- Viste guidée de la forge royale de Forgeneuve, Forgeneuve, Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert 19 septembre 2026
- Fête foraine Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert 26 septembre 2026
- Trio Pantoum Le Grand Lac Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert 4 octobre 2026
- Vide-greniers Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert 25 octobre 2026
- Récital de piano Salle de la Culture Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert 22 novembre 2026