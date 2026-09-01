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Journées européennes du patrimoine : Forgeneuve Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert

samedi 19 septembre 2026 · Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert

Journées européennes du patrimoine : Forgeneuve Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Forgeneuve
Ville
24300 Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert
Département
Dordogne
Tarif

Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert

Journées européennes du patrimoine : Forgeneuve

Forgeneuve Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Visite guidée de la forge royale de Forgeneuve, forge à canons du XVIIIe siècle équipée d’un haut fourneau à double masse. Le site présente notamment une soufflerie reconstituée, une fosse de coulée des canons ainsi qu’une maquette illustrant leur forage.   .

Forgeneuve Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 54 47 20 

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English : Journées européennes du patrimoine : Forgeneuve

L’événement Journées européennes du patrimoine : Forgeneuve Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert a été mis à jour le 2026-09-07 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin

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