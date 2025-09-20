Journées européennes du patrimoine Fort Louvois Port du Chapus Bourcefranc-le-Chapus

Journées européennes du patrimoine Fort Louvois Port du Chapus Bourcefranc-le-Chapus samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine Fort Louvois

Port du Chapus Fort Louvois Bourcefranc-le-Chapus Charente-Maritime

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite libre à prix réduit de ce site emblématique entre terre et mer, selon la marée !

.

Port du Chapus Fort Louvois Bourcefranc-le-Chapus 17560 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 23 22 fortlouvois@gmail.com

English : European Heritage Days Fort Louvois

On the occasion of the European Heritage Days, take advantage of a reduced-price free tour of this emblematic site between land and sea, depending on the tide!

German : Europäische Tage des Denkmals Fort Louvois

Anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals können Sie diesen symbolträchtigen Ort zwischen Land und Meer je nach Gezeiten zu einem ermäßigten Preis frei besichtigen!

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, approfittate di una visita gratuita a prezzo ridotto di questo sito emblematico tra terra e mare, a seconda della marea!

Espanol : Jornadas Europeas del Patrimonio Fort Louvois

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, aproveche una visita gratuita a precio reducido a este emblemático lugar entre tierra y mar, ¡según la marea!

L’événement Journées européennes du patrimoine Fort Louvois Bourcefranc-le-Chapus a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes