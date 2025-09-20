Journées Européennes du Patrimoine Forum Antique Forum antique de Bavay Bavay
Forum antique de Bavay Allée Chanoine Biévelet Bavay Nord
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Ce site archéologique exceptionnel reprend vie à travers des visites costumées, des animations interactives et une exposition gourmande sur les Romains.
Forum antique de Bavay Allée Chanoine Biévelet Bavay 59570 Nord Hauts-de-France +33 3 59 73 15 50 forumantique@lenord.fr
English :
This exceptional archaeological site comes back to life with costumed tours, interactive activities and a gourmet exhibition on the Romans.
German :
Diese außergewöhnliche archäologische Stätte erwacht durch Kostümführungen, interaktive Animationen und eine Feinschmeckerausstellung über die Römer zu neuem Leben.
Italiano :
Questo eccezionale sito archeologico rivive con visite in costume, attività interattive e una mostra gastronomica sui Romani.
Espanol :
Este excepcional yacimiento arqueológico vuelve a la vida con visitas con disfraces, actividades interactivas y una exposición gastronómica sobre los romanos.
