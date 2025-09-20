Journées européennes du Patrimoine | Forum-Théâtre de Falaise Fotum-Théatre de Falaise Falaise

Journées européennes du Patrimoine | Forum-Théâtre de Falaise

Fotum-Théatre de Falaise Boulevard de la Libération Falaise Calvados

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Visite guidée de la salle de spectacle et de ses coulisses.

Gratuit, sur réservation places limitées

Fotum-Théatre de Falaise Boulevard de la Libération Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 89 60

English : Journées européennes du Patrimoine | Forum-Théâtre de Falaise

Guided tour of the showroom and backstage area.

Free, reservation required: places are limited

German : Journées européennes du Patrimoine | Forum-Théâtre de Falaise

Geführte Besichtigung des Theatersaals und seiner Kulissen.

Kostenlos, mit Reservierung: Begrenzte Plätze

Italiano :

Visita guidata del teatro e del backstage.

Gratuito, prenotazione obbligatoria: i posti sono limitati

Espanol :

Visita guiada al teatro y a los bastidores.

Gratuita, previa reserva: plazas limitadas

