Journées Européennes du Patrimoine Fresque participative Creil

Allée du Musée Creil Oise
Début : 2025-09-21 14:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-21
Atelier. Laissez votre empreinte et contribuez à une œuvre unique avec l’artiste Géograffeur. En partenariat avec l’Espace Matisse.
Allée du Musée Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 29 51 50 musee@mairie-creil.fr
