Informations pratiques

Assignan

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : GALERIE RUE DE PARIS

rue de Paris Assignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Exposition « Yves Rouquette et Marie Rouanet » du photographe Jean-Claude Martinez, salon du livre d’artistes et lectures de textes de Colette Derdevet-Meneau et Laurent Rouquette.

Samedi : lectures à 17h, 18h30 et 20h.

Dimanche : lectures à 11h30, 15h30 et 18h30 et performances à 14h et 17h.

Exposition « Yves Rouquette et Marie Rouanet » du photographe Jean-Claude Martinez, salon du livre d’artistes et lectures de textes de Colette Derdevet-Meneau et Laurent Rouquette.

Samedi : lectures à 17h, 18h30 et 20h.

Dimanche : lectures à 11h30, 15h30 et 18h30 et performances à 14h et 17h. .

rue de Paris Assignan 34360 Hérault Occitanie +33 6 75 37 75 59 galerie.rue.de.paris@gmail.fr

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English : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : GALERIE RUE DE PARIS

Exhibition %AB Yves Rouquette and Marie Rouanet %BB by photographer Jean-Claude Martinez, artists’ book fair, and readings of texts by Colette Derdevet-Meneau and Laurent Rouquette.

Saturday: readings %E0 at 5:00 p.m., 6:30 p.m., and 8:00 p.m.

Sunday: readings at 11:30 a.m., 3:30 p.m., and 6:30 p.m., and performances at 2:00 p.m. and 5:00 p.m.

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : GALERIE RUE DE PARIS Assignan a été mis à jour le 2026-09-06 par 34 – OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN