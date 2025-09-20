JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE GALIÉ SALLE COMMUNALE Galié

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE GALIÉ SALLE COMMUNALE Galié samedi 20 septembre 2025.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE GALIÉ

SALLE COMMUNALE 13 Rue des 13 Ponts Galié Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 17:30:00

fin : 2025-09-20 21:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Rencontre littéraire avec « Rendre l’eau à la terre » et « Alliances dans les rivières face au chaos climatique » de Baptiste Morizot illustré par Suzanne Husky et et projection du documentaire « Retour du castor dans le Devon ».

Le Comité des Fêtes de Galié s’associe une fois de plus aux Journées Européennes du Patrimoine, à sa façon, en prenant des libertés avec les thèmes officiels.

En partenariat cette année avec le Point Lecture Communal pour la présentation de Rendre l’eau à la terre de Baptiste Morizot illustré par Suzanne Husky.

Un sujet brûlant et combien présent dans nos vallées, une approche philosophique sur la place de l’homme dans la nature non pas au-dessus mais avec.

En partenariat également avec 2 associations naturalistes qui présenteront un documentaire dans la même veine. Comment une vallée du Devon ( Angleterre) accueille, protège, accompagne dans un juste équilibre le retour des castors, régulateurs géniaux du cours des rivières.

Quelques autres invités peut-être en surprise sur le gâteau !

Pour clôturer, verre de l’amitié offert de bon cœur ! .

SALLE COMMUNALE 13 Rue des 13 Ponts Galié 31510 Haute-Garonne Occitanie capderacosta@orange.fr

English :

Literary encounter with « Rendre l’eau à la terre » and « Alliances dans les rivières face au chaos climatique » by Baptiste Morizot illustrated by Suzanne Husky and screening of the documentary « Retour du castor dans le Devon ».

German :

Literarische Begegnung mit « Rendre l’eau à la terre » und « Alliances dans les rivières face au chaos climatique » von Baptiste Morizot, illustriert von Suzanne Husky, und und Vorführung des Dokumentarfilms « Retour du castor dans le Devon » (Rückkehr des Bibers in Devon).

Italiano :

Incontro letterario con « Rendre l’eau à la terre » e « Alliances dans les rivières face au chaos climatique » di Baptiste Morizot illustrati da Suzanne Husky e proiezione del documentario « Retour du castor dans le Devon ».

Espanol :

Encuentro literario con « Rendre l’eau à la terre » y « Alliances dans les rivières face au chaos climatique » de Baptiste Morizot ilustrados por Suzanne Husky y proyección del documental « Retour du castor dans le Devon ».

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE GALIÉ Galié a été mis à jour le 2025-09-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE