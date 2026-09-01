JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : GÉOPARC ET MUSÉE PARTAGER LE PATRIMOINE GÉOLOGIQUE Lodève
dimanche 20 septembre 2026 · Lodève
Informations pratiques
Lodève
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : GÉOPARC ET MUSÉE PARTAGER LE PATRIMOINE GÉOLOGIQUE
Square Georges Auric Lodève Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Au cours d’une visite, Stéphane Fouché, géo médiateur, vous présente des fossiles qui témoignent des dernières découvertes scientifiques et de leurs enjeux.
Au cours d’une visite, Stéphane Fouché, géomédiateur, vous présente des fossiles qui témoignent des dernières découvertes scientifiques et de leurs enjeux. Le musée et le Géoparc protègent ce patrimoine en le transmettant. Propriétaires, inventeurs, chercheurs, conservateurs et médiateurs partagent les fossiles pour le bien de l’humanité et d’un territoire. Et vous, comment pouvez-vous agir ? On en parle.
Public : Tout public
Accès PMR
Réservation conseillée
Durée : 1h30 .
Square Georges Auric Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 88 86 10
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English : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : GÉOPARC ET MUSÉE PARTAGER LE PATRIMOINE GÉOLOGIQUE
On this interactive tour, we try to clear up some of the misconceptions about prehistory… Lucy is our ancestor. Neanderthal disappeared because of us. Prehistoric humans had running water but couldn’t build monuments. You may think that some of these statements are true, and others false. Let’s check them out?
L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : GÉOPARC ET MUSÉE PARTAGER LE PATRIMOINE GÉOLOGIQUE Lodève a été mis à jour le 2026-09-06 par 34 – OT LODEVOIS ET LARZAC
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