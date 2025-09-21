Journées Européennes du patrimoine Maison Mazarin Giromagny

Maison Mazarin 5 Grande Rue Giromagny Territoire de Belfort

La Maison Mazarin est l’une des plus anciennes demeures de Giromagny. Témoignage unique de l’histoire et de l’architecture locale, elle ouvre ses portes exceptionnellement à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Venez découvrir ses salles chargées d’histoire à travers une visite libre (dans la limite de 14 personnes), participer à un jeu de piste familial retraçant les grandes étapes de son passé et laisser libre cours à votre créativité grâce à l’atelier coloriage, dont les œuvres seront exposées en ville. Une expérience culturelle et ludique à ne pas manquer ! .

Maison Mazarin 5 Grande Rue Giromagny 90200 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 27 14 18 communication@giromagny.fr

