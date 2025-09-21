#Journées Européennes du Patrimoine# Gouel ar Menhir / Fête des 40 ans du relevage du Menhir Le Champ de Foire Plabennec

#Journées Européennes du Patrimoine# Gouel ar Menhir / Fête des 40 ans du relevage du Menhir

Le Champ de Foire 4 place du champ de foire Plabennec Finistère

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Programme

– 10h Papav Balade à vélo en groupe avec animations sur quatre sites locaux dont le menhir. Départ du Champ de foire. 18Km

– 10h Abers Nature Balade pédestre guidée vers la zone humide. Départ du Champ de foire. 7Km

– 11h Vis ta Mine A Prat Ledan, théâtre d’impro scénarisé autour du menhir.

– 14h Déambulation familiale à pied avec animation sur des sites autour du bourg. 3,8km. Départ Champ de foire.

Poull Barbil histoire de lavoir 14h15 (Cultur’enVie et Deom Dei)

Moulin du Pont,14h50 chant (Les Grosses Tonnes)

Kroaz ar Vosenn la croix de la peste, 15h30 (Kroaz-Hent)

– 16h30 Vis ta Mine Théâtre d’impro scénarisé Au Champ de Foire

– A partir de 17h30 Concerts, salle Tanguy Malmanche.

– A partir de 12h animations sur le Champ de Foire

Buvette

Restauration réservez avant le 15/09, pour 8€, votre couscous végétarien biologique préparé par l’association Du Bio à Plab . Servi sur place ou à emporter à partir de 12h. Pour réserver, envoyer un message à keribio@gmail.com ou bien sur Hello Assohttps://www.helloasso.com/associations/kroaz-hent/evenements/couscous-vege-bio-du-bio-a-plab?fbclid=IwY2xjawMveRFleHRuA2FlbQIxMABicmlkETBzbE91dG1Wb2NyTGhmU1c4AR7TEcSc4Guwf9Zr03ywXB5nCgPPWLedWGq_tZ8OG6L1Y_ueuCoXORLSb9QTVA_aem_uhhPcEwKyQogbuSFXXhfOQ

Crêpes sucrées

Jeux traditionnels dont celui du lever de menhir.

Expo photos sur le relevage du menhir de 1985, salle Tanguy Malmanche

Kroaz-hent, PAPAV Plabennec à Pied à Vélo, Vis Ta Mine, Keribio, Du bio à Plab Arzou Da Zont, Plabennec en Transition, Abers Nature, Cultur’enVie, Chorale du Menhir .

Le Champ de Foire 4 place du champ de foire Plabennec 29860 Finistère Bretagne

