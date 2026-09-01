JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE GRABELS Grabels
samedi 19 septembre 2026 · Grabels
Informations pratiques
Grabels
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE GRABELS
Lieu-dit Tuilerie de Massane Grabels Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Grabels au fil de l’eau, entre Nature et Culture balade guidée à la découverte de la Source de l’Avy, du patrimoine architectural environnant et du château, entre nature, culture et histoire.
Grabels au fil de l’eau, entre Nature et Culture balade guidée à la découverte de la Source de l’Avy, du patrimoine architectural environnant et du château, entre nature, culture et histoire.
L’Association Lou Dragàs et l’association Millefeuilles vous proposent une balade guidée à deux voix pour partir à la découverte, de façon ludique et historique, de la Source de l’Avy, du patrimoine architectural environnant et du château. Une occasion de redécouvrir les richesses naturelles, culturelles et historiques de ce patrimoine local à travers les regards croisés des deux associations.
Informations pratiques
Durée environ 2 heures
Public tout public, sans inscription
Rendez-vous Parking de la Source de l’Avy (Route de Bel Air, 34790 Grabels)
À prévoir chaussures de marche ou baskets, bouteille d’eau, chapeau. Les participants qui le souhaitent peuvent prévoir un repas tiré du sac.
Renseignements service.culture@ville-grabels.fr .
Lieu-dit Tuilerie de Massane Grabels 34790 Hérault Occitanie service.culture@ville-grabels.fr
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English :
%AB Grabels Along the Water, Between Nature and Culture %BB: a guided tour to discover the Source de l’Avy, the surrounding architectural heritage, and the castle—a journey through nature, culture, and history.
L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE GRABELS Grabels a été mis à jour le 2026-08-17 par 34 OT MONTPELLIER