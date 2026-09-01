Informations pratiques

Grabels

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE GRABELS

Lieu-dit Tuilerie de Massane Grabels Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Grabels au fil de l’eau, entre Nature et Culture balade guidée à la découverte de la Source de l’Avy, du patrimoine architectural environnant et du château, entre nature, culture et histoire.

Grabels au fil de l’eau, entre Nature et Culture balade guidée à la découverte de la Source de l’Avy, du patrimoine architectural environnant et du château, entre nature, culture et histoire.

L’Association Lou Dragàs et l’association Millefeuilles vous proposent une balade guidée à deux voix pour partir à la découverte, de façon ludique et historique, de la Source de l’Avy, du patrimoine architectural environnant et du château. Une occasion de redécouvrir les richesses naturelles, culturelles et historiques de ce patrimoine local à travers les regards croisés des deux associations.

Informations pratiques

Durée environ 2 heures

Public tout public, sans inscription

Rendez-vous Parking de la Source de l’Avy (Route de Bel Air, 34790 Grabels)

À prévoir chaussures de marche ou baskets, bouteille d’eau, chapeau. Les participants qui le souhaitent peuvent prévoir un repas tiré du sac.

Renseignements service.culture@ville-grabels.fr .

Lieu-dit Tuilerie de Massane Grabels 34790 Hérault Occitanie service.culture@ville-grabels.fr

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English :

%AB Grabels Along the Water, Between Nature and Culture %BB: a guided tour to discover the Source de l’Avy, the surrounding architectural heritage, and the castle—a journey through nature, culture, and history.

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE GRABELS Grabels a été mis à jour le 2026-08-17 par 34 OT MONTPELLIER