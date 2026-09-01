Informations pratiques

Granville

Journées Européennes du Patrimoine > Granville

Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Granville, ville de patrimoine offre un programme riche et varié lors des Journées Européennes du Patrimoine samedi 19 et dimanche 20 septembre.

Consultez le programme en ligne pour découvrir toute la diversité.

Le patrimoine est notre bien commun, sachons le faire vivre et le préserver.

Belles journées en perspective. .

Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 30 00

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English : Journées Européennes du Patrimoine > Granville

L’événement Journées Européennes du Patrimoine > Granville Granville a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Granville Terre et Mer