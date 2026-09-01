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Journées Européennes du Patrimoine > Granville Granville

samedi 19 septembre 2026 · Granville

Journées Européennes du Patrimoine > Granville Granville

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Ville
50400 Granville
Département
Manche
Tarif

Granville

Journées Européennes du Patrimoine > Granville

Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Granville, ville de patrimoine offre un programme riche et varié lors des Journées Européennes du Patrimoine samedi 19 et dimanche 20 septembre.
Consultez le programme en ligne pour découvrir toute la diversité.
Le patrimoine est notre bien commun, sachons le faire vivre et le préserver.
Belles journées en perspective.   .

Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 30 00 

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English : Journées Européennes du Patrimoine > Granville

L’événement Journées Européennes du Patrimoine > Granville Granville a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Granville Terre et Mer

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