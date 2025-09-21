Journées européennes du patrimoine – Gratuité et horaires étendus Musée Jules Verne Nantes

Journées européennes du patrimoine – Gratuité et horaires étendus Musée Jules Verne Nantes dimanche 21 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-21 10:00 – 18:00

Gratuit : oui Gratuit Tout public

Profitez des horaires d’ouverture étendus pour découvrir le parcours d’exposition. Expérimentez de nouveaux dispositifs : le cabinet d’écoute et la lanterne magique. Au fil de votre visite, faites connaissance avec l’auteur et son univers, à travers une riche collection de livres, manuscrits, illustrations, affiches, objets, maquettes et créations contemporaines.

Musée Jules Verne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 69 72 52 https://julesverne.nantesmetropole.fr/home.html musee.julesverne@nantesmetropole.fr