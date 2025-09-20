Journées Européennes du Patrimoine Grotte de Bédeilhac Bédeilhac-et-Aynat

Journées Européennes du Patrimoine Grotte de Bédeilhac Bédeilhac-et-Aynat samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Grotte de Bédeilhac

Grotte de Bédeilhac Bédeilhac-et-Aynat Ariège

Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, nous vous proposons de visiter la Grotte de Bédeilhac à un tarif préférentiel et unique.

.

Grotte de Bédeilhac Bédeilhac-et-Aynat 09400 Ariège Occitanie +33 5 61 05 10 10 info@sites-touristiques-ariege.fr

English :

On the occasion of the European Heritage Days, we’re offering you the chance to visit the Grotte de Bédeilhac at a unique preferential rate.

German :

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes bieten wir Ihnen die Möglichkeit, die Höhle von Bédeilhac zu einem einmaligen Vorzugspreis zu besichtigen.

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, vi offriamo la possibilità di visitare la Grotte de Bédeilhac a un prezzo speciale e unico.

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, le ofrecemos la posibilidad de visitar la Gruta de Bédeilhac a un precio único.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Grotte de Bédeilhac Bédeilhac-et-Aynat a été mis à jour le 2025-08-25 par Agence de Développement Touristique Ariège-Pyrénées