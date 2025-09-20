Journées Européennes du Patrimoine Grotte de Montreuil-sur-Maine Montreuil-sur-Maine

Journées Européennes du Patrimoine proposées à la grotte de Montreuil-sur-Maine, les 20 et 21 septembre 2025.

Reproduction de la grotte de Lourdes dite « Petit Lourdes angevin »

Accès libre. .

Grotte Montreuil-sur-Maine 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 95 32 03

English :

European Heritage Days at the Montreuil-sur-Maine cave, September 20 and 21, 2025.

German :

Europäische Tage des Kulturerbes, die am 20. und 21. September 2025 in der Höhle von Montreuil-sur-Maine angeboten werden.

Italiano :

Giornate europee del patrimonio presso la grotta di Montreuil-sur-Maine il 20 e 21 settembre 2025.

Espanol :

Jornadas Europeas del Patrimonio en la cueva de Montreuil-sur-Maine los días 20 y 21 de septiembre de 2025.

