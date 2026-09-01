Informations pratiques

Montreuil-sur-Maine

Journées Européennes du Patrimoine – Grotte de Montreuil-sur-Maine

Grotte Montreuil-sur-Maine Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Journées Européennes du Patrimoine proposées à la grotte de Montreuil-sur-Maine, les 19 et 20 septembre 2026.

Reproduction de la grotte de Lourdes dite « Petit Lourdes Angevin »

Accès libre. .

Grotte Montreuil-sur-Maine 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 95 32 03

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English :

European Heritage Days events at the Montreuil-sur-Maine cave on September 19 and 20, 2026.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Grotte de Montreuil-sur-Maine Montreuil-sur-Maine a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme Anjou bleu