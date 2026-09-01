Journées Européennes du Patrimoine – Grotte de Montreuil-sur-Maine Montreuil-sur-Maine
samedi 19 septembre 2026 · Montreuil-sur-Maine
Informations pratiques
Montreuil-sur-Maine
Journées Européennes du Patrimoine – Grotte de Montreuil-sur-Maine
Grotte Montreuil-sur-Maine Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Journées Européennes du Patrimoine proposées à la grotte de Montreuil-sur-Maine, les 19 et 20 septembre 2026.
Reproduction de la grotte de Lourdes dite « Petit Lourdes Angevin »
Accès libre. .
Grotte Montreuil-sur-Maine 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 95 32 03
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English :
European Heritage Days events at the Montreuil-sur-Maine cave on September 19 and 20, 2026.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Grotte de Montreuil-sur-Maine Montreuil-sur-Maine a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme Anjou bleu
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