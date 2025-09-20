Journées Européennes du Patrimoine Grottes du Régulus Les Grottes du Régulus Meschers-sur-Gironde
Les Grottes du Régulus 81 boulevard de la Falaise Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Pendant cet événement, les Grottes du Régulus, situées sur les falaises calcaires, seront ouvertes gratuitement au public.
Pour information les visites seront non-guidées.
English :
During this event, the Grottes du Régulus, located on the limestone cliffs, will be open to the public free of charge.
For information, tours will be unguided.
German :
Während dieser Veranstaltung werden die Grottes du Régulus, die sich auf den Kalksteinfelsen befinden, kostenlos für die Öffentlichkeit zugänglich sein.
Zur Information: Die Besichtigungen werden nicht geführt.
Italiano :
Durante questo evento, le Grottes du Régulus, situate sulle scogliere calcaree, saranno aperte al pubblico gratuitamente.
Per informazioni, le visite saranno senza guida.
Espanol :
Durante este evento, las Grottes du Régulus, situadas en los acantilados de piedra caliza, estarán abiertas al público de forma gratuita.
A título informativo, las visitas se realizarán sin guía.
