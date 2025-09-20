Journées Européennes du Patrimoine Grottes du Régulus Les Grottes du Régulus Meschers-sur-Gironde

Les Grottes du Régulus 81 boulevard de la Falaise Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Pendant cet événement, les Grottes du Régulus, situées sur les falaises calcaires, seront ouvertes gratuitement au public.

Pour information les visites seront non-guidées.

Les Grottes du Régulus 81 boulevard de la Falaise Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 55 36

English :

During this event, the Grottes du Régulus, located on the limestone cliffs, will be open to the public free of charge.

For information, tours will be unguided.

German :

Während dieser Veranstaltung werden die Grottes du Régulus, die sich auf den Kalksteinfelsen befinden, kostenlos für die Öffentlichkeit zugänglich sein.

Zur Information: Die Besichtigungen werden nicht geführt.

Italiano :

Durante questo evento, le Grottes du Régulus, situate sulle scogliere calcaree, saranno aperte al pubblico gratuitamente.

Per informazioni, le visite saranno senza guida.

Espanol :

Durante este evento, las Grottes du Régulus, situadas en los acantilados de piedra caliza, estarán abiertas al público de forma gratuita.

A título informativo, las visitas se realizarán sin guía.

