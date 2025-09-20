Journées Européennes du Patrimoine Habitat et costume en Béarn Salle culturelle Montaut

Au programme exposition sur la maison béarnaise en plaine de Nay, sur les éléments et sur les matériaux locaux qui la composent (pierre, bois, galets, chaux). Vous retrouverez également une conférence de M. Jean Touyarou et de M. Alain Abadie sur ce sujet.

– Atelier de fabrication d’une calade uniquement dimanche.

– Présentation sur mannequins de costumes traditionnels de travail et de fête.

– Panneaux explicatifs.

– Maquette du village.

– Exposition de tableaux représentants le village ou ses éléments.

– Fabrication de jus de pommes dans un pressoir ancien. .

Salle culturelle 90 Rue Annette Montaut 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 40 86 61 mpv6421@hotmail.com

