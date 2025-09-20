Journées européennes du Patrimoine Haguenau

Journées européennes du Patrimoine Haguenau samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du Patrimoine

Haguenau Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Découvrez les lieux phares de la Ville.

Le Service Musées Archives et ses partenaires sont heureux de vous présenter la programmation de cette nouvelle édition des Journées européennes du patrimoine à Haguenau, qui se tiendra dans toute la ville.

À cette occasion, venez (re)découvrir les lieux culturels et religieux emblématiques, et surtout la variété et la richesse de notre patrimoine local.

Ces propositions de visites et d’expositions révèlent la valorisation et la transmission au fil des générations d’un patrimoine vivant, dynamique, qu’il soit ancien ou plus récent, confidentiel ou monumental.

Téléchargez la brochure avec la programmation complète en cliquant sur site internet dans la rubrique Coordonnées.

Les 18 lieux à découvrir

LIEUX CULTURELS

Musée Historique

Chapelle des Annonciades

Espace des Cordeliers

Théâtre

Les Bains Rock

Musée Alsacien

Médiathèque

Musée du Bagage

LIEUX RELIGIEUX

Église protestante

Chapelle Sainte-Philomène

Église Saint-Georges

Jardin Monastique du presbytère Saint-Georges

Église Saint-Nicolas

Cimetière israélite

Cimetière Saint-Nicolas

Église Saint-Joseph

Nécropole nationale Cimetière Saint-Georges VISITES ANNULÉES

Chapelle des Missions Africaines

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 29 39

English :

Discover the city’s highlights.

German :

Entdecken Sie die wichtigsten Orte der Stadt.

Italiano :

Scoprite i punti di riferimento della città.

Espanol :

Descubra los lugares emblemáticos de la ciudad.

