Journées européennes du patrimoine Han-lès-Juvigny Han-lès-Juvigny
samedi 19 septembre 2026 · Han-lès-Juvigny
Informations pratiques
Han-lès-Juvigny
Journées européennes du patrimoine Han-lès-Juvigny
Han-lès-Juvigny Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
« La route des peintres luxembourgeois dans le Pays de Montmédy » propose une visite libre de quatre églises (Han-lès-Juvigny, Juvigny-sur-Loison, Montmédy ville-haute et Thonne-le-Thil), ayant pour point commun la présence de peintures d’exception. Sur place, vous trouverez un flyer ainsi qu’un panneau explicatif.Tout public
0 .
Han-lès-Juvigny 55600 Meuse Grand Est +33 7 89 61 14 43
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English :
%AB The Luxembourg Painters’ Trail in the Montm%E9dy Region %BB offers a self-guided tour of four %E9glises (Han-l%E8s-Juvigny, Juvigny-sur-Loison, Montm%E9dy (Upper Town), and Thonne-le-Thil), all of which feature exceptional paintings. On site, you’ll find a flyer and an informational sign.
L’événement Journées européennes du patrimoine Han-lès-Juvigny Han-lès-Juvigny a été mis à jour le 2026-09-10 par ARDENNE-MEUSE