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Journées européennes du patrimoine Han-lès-Juvigny Han-lès-Juvigny

samedi 19 septembre 2026 · Han-lès-Juvigny

Journées européennes du patrimoine Han-lès-Juvigny Han-lès-Juvigny

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
55600 Han-lès-Juvigny
Département
Meuse
Tarif
0 Gratuit

Han-lès-Juvigny

Journées européennes du patrimoine Han-lès-Juvigny

Han-lès-Juvigny Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

« La route des peintres luxembourgeois dans le Pays de Montmédy » propose une visite libre de quatre églises (Han-lès-Juvigny, Juvigny-sur-Loison, Montmédy ville-haute et Thonne-le-Thil), ayant pour point commun la présence de peintures d’exception. Sur place, vous trouverez un flyer ainsi qu’un panneau explicatif.Tout public
0  .

Han-lès-Juvigny 55600 Meuse Grand Est +33 7 89 61 14 43 

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English :

%AB The Luxembourg Painters’ Trail in the Montm%E9dy Region %BB offers a self-guided tour of four %E9glises (Han-l%E8s-Juvigny, Juvigny-sur-Loison, Montm%E9dy (Upper Town), and Thonne-le-Thil), all of which feature exceptional paintings. On site, you’ll find a flyer and an informational sign.

L’événement Journées européennes du patrimoine Han-lès-Juvigny Han-lès-Juvigny a été mis à jour le 2026-09-10 par ARDENNE-MEUSE

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