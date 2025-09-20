Journées Européennes du Patrimoine Tour épiscopale Hautefage-la-Tour

Journées Européennes du Patrimoine Tour épiscopale Hautefage-la-Tour samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine

Tour épiscopale Avenue de la Tour Hautefage-la-Tour Lot-et-Garonne

Expositions de photos par le Club des 3 rivières de Casseneuil, aquarelles et démonstration par Edwige Ambroise.

Samedi à 18h Voncert de guitares classiques, avec Paul Tonicello et Mikaël Duran. Pièces du répertoire baroque à la musique espagnole du 19ème en passant par la période romantique !

Tour épiscopale Avenue de la Tour Hautefage-la-Tour 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 49 31 20 mairie.hautefagelatour@collectivite47.fr

English : Journées Européennes du Patrimoine

Photo exhibition by Club des 3 rivières de Casseneuil, watercolours and demonstration by Edwige Ambroise.

Saturday at 6pm: Classical guitar concert, with Paul Tonicello and Mikaël Duran. Pieces from the Baroque repertoire to 19th-century Spanish music and the Romantic period!

German : Journées Européennes du Patrimoine

Fotoausstellungen des Club des 3 rivières de Casseneuil, Aquarelle und Vorführung von Edwige Ambroise.

Samstag um 18 Uhr: Klassisches Gitarrenkonzert mit Paul Tonicello und Mikaël Duran. Stücke aus dem Barockrepertoire über die Romantik bis hin zur spanischen Musik des 19. Jahrhunderts!

Italiano :

Mostra fotografica del Club des 3 rivières de Casseneuil, acquerelli e dimostrazione di Edwige Ambroise.

Sabato alle 18:00: concerto di chitarra classica, con Paul Tonicello e Mikaël Duran. Pezzi dal repertorio barocco alla musica spagnola del XIX secolo e al periodo romantico!

Espanol : Journées Européennes du Patrimoine

Exposición fotográfica del Club des 3 rivières de Casseneuil, acuarelas y demostración de Edwige Ambroise.

Sábado a las 18:00 h: Concierto de guitarra clásica, con Paul Tonicello y Mikaël Duran. Piezas del repertorio barroco a la música española del siglo XIX y del Romanticismo

