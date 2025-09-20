Journées européennes du patrimoine histoire de Sallebeouf contée Église Sainte-Marie Sallebœuf

Journées européennes du patrimoine histoire de Sallebeouf contée Église Sainte-Marie Sallebœuf samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine histoire de Sallebeouf contée

Église Sainte-Marie Avenue des vignes Sallebœuf Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez l’histoire de Sallebœuf de l’Antiquité au XIXᵉ siècle, contée en images et en musiques. Ce récit vivant prend forme grâce à la participation des habitants et du Conseil Municipal des Jeunes. L’association Reflets de Sallebœuf présentera également son ouvrage Sallebœuf d’hier à aujourd’hui . Un voyage partagé au cœur de la mémoire locale. .

Église Sainte-Marie Avenue des vignes Sallebœuf 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 21 21 33

English : Journées européennes du patrimoine histoire de Sallebeouf contée

German : Journées européennes du patrimoine histoire de Sallebeouf contée

Italiano :

Espanol : Journées européennes du patrimoine histoire de Sallebeouf contée

L’événement Journées européennes du patrimoine histoire de Sallebeouf contée Sallebœuf a été mis à jour le 2025-08-20 par OT de l’Entre-deux-Mers