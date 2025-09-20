Journées européennes du patrimoine histoire de Sallebeouf contée Église Sainte-Marie Sallebœuf
Église Sainte-Marie Avenue des vignes Sallebœuf Gironde
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez l’histoire de Sallebœuf de l’Antiquité au XIXᵉ siècle, contée en images et en musiques. Ce récit vivant prend forme grâce à la participation des habitants et du Conseil Municipal des Jeunes. L’association Reflets de Sallebœuf présentera également son ouvrage Sallebœuf d’hier à aujourd’hui . Un voyage partagé au cœur de la mémoire locale. .
