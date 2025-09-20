Journées Européennes du Patrimoine Historial de la Vendée Les Lucs-sur-Boulogne

Journées Européennes du Patrimoine Historial de la Vendée Les Lucs-sur-Boulogne samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine 20 et 21 septembre Historial de la Vendée Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine des 20 et 21 septembre 2025, le Département de la Vendée vous invite à découvrir ou à redécouvrir l’Historial de la Vendée.

Programme :

Visite libre des salles d’exposition et du Mémorial.

Historial de la Vendée Allée Paul Bazin, 85170 Les Lucs-sur-Boulogne, France Les Lucs-sur-Boulogne 85170 Vendée Pays de la Loire 0228857777 https://nossites.vendee.fr/historial-de-vendee Géologie, Préhistoire, Antiquité, Millénaire Médiéval, Guerres de Vendée, XIXe siècle… L’Historial de la Vendée retrace plus de 7 000 ans d’histoire de la Vendée dans 6 salles dédiées.

@Conseil Départemental de Vendée