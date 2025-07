Journées Européennes du Patrimoine Hommage aux papeteries de Turckheim Turckheim

6 rue du Conseil Turckheim Haut-Rhin

Afin de ne pas oublier son patrimoine industriel, la ville a fait le choix de faire revivre la mémoire de ces papeteries.

En parallèle des Journées du Patrimoine, une série d’animations en hommage au patrimoine papetier se tiendront du 19 au 28 septembre 2025.

Faire revivre ou découvrir l’histoire des papeteries de Turckheim est l’objectif de cet évènement inédit. A cette occasion, la ville accueillera de nombreux professionnels en lien avec le papier.

Calligraphes, relieurs, lithographes, typographes, bouquinistes et artistes animeront des conférences et des ateliers ouverts à tous. .

6 rue du Conseil Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 27 61 62 mairie@turckheim.fr

English :

So as not to forget its industrial heritage, the town has decided to revive the memory of these paper mills.

German :

Um ihr industrielles Erbe nicht zu vergessen, hat sich die Stadt dafür entschieden, die Erinnerung an diese Papierfabriken wieder aufleben zu lassen.

Italiano :

Per non dimenticare il suo patrimonio industriale, la città ha deciso di far rivivere la memoria di queste cartiere.

Espanol :

Para no olvidar su patrimonio industrial, la ciudad ha decidido revivir la memoria de estas fábricas de papel.

