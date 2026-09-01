Journées européennes du Patrimoine : Hommage aux papeteries de Turckheim Turckheim
samedi 19 septembre 2026 · Turckheim
Informations pratiques
Turckheim
Journées européennes du Patrimoine : Hommage aux papeteries de Turckheim
6 rue du Conseil Turckheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Afin de ne pas oublier son patrimoine industriel, la ville a fait le choix de faire revivre la mémoire de ces papeteries.
Afin de ne pas oublier son patrimoine industriel, la ville a fait le choix de faire revivre la mémoire de ces papeteries.
En parallèle des Journées du Patrimoine, une série d’animations en hommage au patrimoine papetier se tiendront du 18 au 27 septembre 2026.
Faire revivre ou découvrir l’histoire des papeteries de Turckheim est l’objectif de cet évènement inédit. A cette occasion, la ville accueillera de nombreux professionnels en lien avec le papier.
Calligraphes, relieurs, lithographes, typographes, bouquinistes et artistes animeront des conférences et des ateliers ouverts à tous.
Exposition :
Politique, écononomie et finalement, patrimoine : un retour sur deux histoires compémentaires, parfois jumelles, qui ont construit Turckheim.
Du 18 au 27 septembre 2026
Du lundi au jeudi : 14h -19h. Vendredis, samedis et dimanches : 10h -19h
Salle de la Décapole – Entrée libre
Ateliers/démonstrations :
Samedi 19 septembre
10h-12h Atelier adulte : Reliure japonaise, par Maryline Joli
14h-17h Atelier enfant : Illustration d’une lettre, par Maryline Joli
Dimanche 20 septembre
10h-12h Atelier adulte : Initiation à la calligraphie latine, par Valérie Merli
15-17h Atelier enfant Initiation à la calligraphie latine, par Valérie Merli
Visites :
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Le long des remparts de Turckheim, partez à la rencontre du patrimoine de la Vieille Ville.
Muni du guide-papier, découvrez les anciennes cours de vignerons, ouvertes pour l’occasion.
» Visite libre, ouverture des cours de 10h à 12h et de 14h à 18h.
» Plan de visite à disposition à l’exposition
Dimanche 20 septembre
Sous nos pieds, toute l’histoire de l’Alsace, de Turckheim et de ses vins, à découvrir à travers une passionnante visite géologique à travers le vignoble.
Par Martial Boutantin, géologue au Musée d’Histoire naturelle et d’Ethnographie de Colmar.
8h-12h. Départ de l’Espace Rive Droite 0 .
6 rue du Conseil Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 27 61 62 mairie@turckheim.fr
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English :
So as not to forget its industrial heritage, the town has decided to revive the memory of these paper mills.
L’événement Journées européennes du Patrimoine : Hommage aux papeteries de Turckheim Turckheim a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme de Colmar
À voir aussi à Turckheim (Haut-Rhin)
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