JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE HÔPITAL DE CERDAGNE Saillagouse dimanche 21 septembre 2025.
1 Place Del Roser Saillagouse Pyrénées-Orientales
Début : 2025-09-21 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:30:00
2025-09-21
Visites guidées gratuites du GECT de l’Hôpital de Cerdagne le dimanche 21 septembre à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2025.
Inscription obligatoire en ligne.
Visites de 10h à 18h30.
1 Place Del Roser Saillagouse 66800 Pyrénées-Orientales Occitanie
English :
Free guided tours of the Cerdagne Hospital EGTC on Sunday, September 21, to mark European Heritage Days 2025.
Online registration required.
Tours from 10 a.m. to 6.30 p.m.
German :
Kostenlose Führungen durch den EVTZ des Krankenhauses von Cerdanya am Sonntag, den 21. September, anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes 2025.
Anmeldung online erforderlich.
Besichtigungen von 10:00 bis 18:30 Uhr.
Italiano :
Visite guidate gratuite al GECT dell’Ospedale di Cerdagne domenica 21 settembre nell’ambito delle Giornate europee del patrimonio 2025.
È richiesta la registrazione online.
Visite dalle 10.00 alle 18.30.
Espanol :
Visitas guiadas gratuitas a la AECT del Hospital de Cerdaña el domingo 21 de septiembre en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio 2025.
Inscripción en línea obligatoria.
Visitas de 10.00 a 18.30 horas.
L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE HÔPITAL DE CERDAGNE Saillagouse a été mis à jour le 2025-09-01 par OTC PYRENEES CERDAGNE