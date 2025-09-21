JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE HÔPITAL DE CERDAGNE Saillagouse

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:30:00

2025-09-21

Visites guidées gratuites du GECT de l’Hôpital de Cerdagne le dimanche 21 septembre à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2025.

Inscription obligatoire en ligne.

Visites de 10h à 18h30.

1 Place Del Roser Saillagouse 66800 Pyrénées-Orientales Occitanie

English :

Free guided tours of the Cerdagne Hospital EGTC on Sunday, September 21, to mark European Heritage Days 2025.

Online registration required.

Tours from 10 a.m. to 6.30 p.m.

German :

Kostenlose Führungen durch den EVTZ des Krankenhauses von Cerdanya am Sonntag, den 21. September, anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes 2025.

Anmeldung online erforderlich.

Besichtigungen von 10:00 bis 18:30 Uhr.

Italiano :

Visite guidate gratuite al GECT dell’Ospedale di Cerdagne domenica 21 settembre nell’ambito delle Giornate europee del patrimonio 2025.

È richiesta la registrazione online.

Visite dalle 10.00 alle 18.30.

Espanol :

Visitas guiadas gratuitas a la AECT del Hospital de Cerdaña el domingo 21 de septiembre en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio 2025.

Inscripción en línea obligatoria.

Visitas de 10.00 a 18.30 horas.

