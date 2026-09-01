Journées européennes du patrimoine – Hôtel Baudy : SPOT : Spectacle Ancien Hôtel Baudy Giverny

Informations pratiques

Giverny

Journées européennes du patrimoine – Hôtel Baudy : SPOT : Spectacle

Ancien Hôtel Baudy 81 rue Claude Monet Giverny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 15:30:00

Date(s) :

2026-09-19

SPOT | L’art contemporain au cœur du patrimoine

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, les 19 et 20 septembre 2026, le parcours d’art contemporain SPOT, porté par le Département de l’Eure, pose ses valises sur le territoire de Vernon – Giverny.

Pour cette 7e édition, cinq artistes sont invités à sublimer des sites emblématiques de la vallée de la Seine et pour nous amener à poser un nouveau regard sur notre patrimoine, métamorphosé l’occasion en spot d’art contemporain à ciel ouvert. Conçues spécialement in situ, leurs œuvres resteront visibles jusqu’au 5 décembre 2026.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, Spot organise deux représentations du spectacle de danse « Between », par Sylvain Groud – Ballet du Nord.

Informations pratiques :

– Samedi 19 septembre à 15h et 16h au Restaurant Hôtel Baudy à Giverny.

– Durée 30 minutes

– Gratuit, sur réservation sur eurenenormandie.fr

– Tout public .

Ancien Hôtel Baudy 81 rue Claude Monet Giverny 27620 Eure Normandie

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English : Journées européennes du patrimoine – Hôtel Baudy : SPOT : Spectacle

L’événement Journées européennes du patrimoine – Hôtel Baudy : SPOT : Spectacle Giverny a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération