Journées Européennes du Patrimoine Hôtel de Ville de Baccarat Hôtel de Ville Baccarat

Journées Européennes du Patrimoine Hôtel de Ville de Baccarat Hôtel de Ville Baccarat dimanche 21 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Hôtel de Ville de Baccarat

Hôtel de Ville 2 rue Adrien Michaut Baccarat Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Sabine Tiha, adjointe au Patrimoine, passionnée de l’histoire bachamoise, mettra en lumière les nombreux trésors patrimoniaux de la cité du cristal. De l’architecture médiévale aux bâtiments industriels en passant par les éléments de façades art nouveau…Assurément, vous découvrirez la cité du cristal sous un jour nouveau ! En introduction, vous serez invité à une balade à la découverte de quelques trésors patrimoniaux du Grand-Est grâce à la collection du musée numérique Micro-folie. Projection commentée salle Micro-Folie à 15h, 16h ou 17h. Ne manquez pas ce rendez-vous à l’étage le plus haut de l’Hôtel de ville. En visite libre, venez admirer les lustres en cristal Baccarat, la rampe Prouvé de l’escalier central, la fontaine du lion … Profitez également de l’ouverture des portes pour découvrir l’exposition actuelle de peinture et pour acquérir le livre fraîchement édité par les éditions Olizel, « Baccarat Le livre ». Entrée libre dimanche de 14h à 18h. Renseignements au 03 83 76 35 35Tout public

0 .

Hôtel de Ville 2 rue Adrien Michaut Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 35 35

English :

Sabine Tiha, deputy heritage manager and an enthusiast of Bacham?s history, will highlight the many heritage treasures of the Crystal City. From medieval architecture to industrial buildings and art nouveau facades… you’re sure to discover the city of crystal in a whole new light! As an introduction, we invite you to take a stroll and discover some of the heritage treasures of the Grand-Est region, thanks to the Micro-folie digital museum collection. Guided screening in the Micro-Folie room at 3pm, 4pm or 5pm. Don’t miss this rendez-vous on the highest floor of the Town Hall. Come and admire the Baccarat crystal chandeliers, the Prouvé banister on the central staircase, the lion fountain? While the doors are open, you can also discover the current painting exhibition and purchase the book « Baccarat Le livre », recently published by Editions Olizel. Free admission on Sunday from 2pm to 6pm. Information: 03 83 76 35 35

German :

Sabine Tiha, Beigeordnete für Kulturerbe und leidenschaftliche Anhängerin der Geschichte Bachams, wird die zahlreichen Schätze des Kulturerbes der Kristallstadt hervorheben. Von mittelalterlicher Architektur über Industriegebäude bis hin zu Jugendstilfassaden… Sie werden die Kristallstadt mit Sicherheit in einem neuen Licht sehen! Als Einführung werden Sie zu einem Spaziergang eingeladen, bei dem Sie mithilfe der Sammlung des digitalen Museums Micro-folie einige Schätze des Kulturerbes des Grand-Est entdecken können. Kommentierte Vorführung im Raum Micro-Folie um 15 Uhr, 16 Uhr oder 17 Uhr. Verpassen Sie nicht diesen Termin in der höchsten Etage des Rathauses. Bei einer freien Besichtigung können Sie die Kronleuchter aus Baccarat-Kristall, das Prouvé-Geländer der zentralen Treppe, den Löwenbrunnen usw. bewundern Nutzen Sie die Öffnung der Türen auch, um die aktuelle Gemäldeausstellung zu entdecken und das frisch vom Olizel-Verlag herausgegebene Buch « Baccarat Le livre » zu erwerben. Freier Eintritt am Sonntag von 14 bis 18 Uhr. Informationen unter 03 83 76 35 35

Italiano :

Sabine Tiha, vicedirettore del Patrimonio e appassionata della storia di Bacham, metterà in luce i numerosi tesori del patrimonio della Città del Cristallo. Dall’architettura medievale agli edifici industriali e alle facciate art nouveau, scoprirete sicuramente la Città del Cristallo sotto una nuova luce! Come introduzione, vi invitiamo a fare una passeggiata e a scoprire alcuni dei tesori del patrimonio della regione Grand-Est, grazie alla collezione del museo digitale Micro-folie. Proiezione guidata nella sala Micro-Folie alle 15.00, 16.00 o 17.00. Non perdetevi questo appuntamento al piano più alto del Municipio. Venite ad ammirare i lampadari di cristallo Baccarat, la balaustra Prouvé dello scalone centrale, la fontana del leone? Mentre le porte sono aperte, potete anche dare un’occhiata alla mostra di pittura in corso e acquistare il libro « Baccarat Le livre », recentemente pubblicato da Olizel. Ingresso gratuito la domenica dalle 14.00 alle 18.00. Informazioni: 03 83 76 35 35

Espanol :

Sabine Tiha, Subdirectora de Patrimonio y entusiasta de la historia de Bacham, pondrá de relieve los numerosos tesoros patrimoniales de la Ciudad de Cristal. Desde la arquitectura medieval hasta los edificios industriales y las fachadas art nouveau, seguro que descubrirá la Ciudad de Cristal bajo una luz totalmente nueva A modo de introducción, le invitamos a dar un paseo y descubrir algunos de los tesoros patrimoniales de la región del Grand-Est, gracias a la colección del museo digital Micro-folie. Proyección guiada en la sala Micro-Folie a las 15:00, 16:00 o 17:00 horas. No se pierda esta cita en el piso más alto del Ayuntamiento. Venga a admirar las lámparas de cristal de Baccarat, la barandilla Prouvé de la escalera central, la fuente del león.. Mientras las puertas estén abiertas, también podrá echar un vistazo a la actual exposición de pintura y comprar el libro « Baccarat Le livre », recientemente publicado por Olizel. Entrada gratuita el domingo de 14.00 a 18.00 h. Información: 03 83 76 35 35

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Hôtel de Ville de Baccarat Baccarat a été mis à jour le 2025-09-12 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS