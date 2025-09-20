Journées Européennes du Patrimoine Hôtel du département Marbot Hôtel du département Marbot Tulle

Hôtel du département Marbot 9 Rue René et Émile Fage Tulle Corrèze

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Visite guidée à 14h30 et à 16h. Découvrez les bâtiments de l’ancien Grand Séminaire de Tulle, aujourd’hui Hôtel du Département. Édifiés au XIXe siècle par l’architecte Pierre Prosper Chabrol, ils incarnent le style néo-classique monumental de l’époque.

Visite libre de l’exposition « Louis et Marc Chadourne, écrire le Monde de la Corrèze à l’Outre-mer », de 14h à 18h.

L’association Les Amis des Chadourne rend hommage à deux écrivains-voyageurs, frères et natifs de Brive.

Samedi 20 septembre, lectures déambulatoires, de 15h à 17h. Par petites séquences, les textes de Louis et Marc Chadourne seront portés par les voix de Robert et Michèle Birou, du Théâtre du Cri. .

Hôtel du département Marbot 9 Rue René et Émile Fage Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 70 00

