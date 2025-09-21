Journées Européennes du Patrimoine Huilerie Réveillée Huilerie Réveillée Saint-Pierre-le-Moûtier
Journées Européennes du Patrimoine Huilerie Réveillée
Huilerie Réveillée 2 Rue Paul Theurier Saint-Pierre-le-Moûtier Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-09-21 10:00:00
fin : 2025-09-21 17:00:00
2025-09-21
Venez découvrir l’Huilerie Réveillée, magnifique témoignage de notre patrimoine!
Vous pourrez découvrir le fonctionnement des machines, le processus de transformation, déguster différentes sortes d’huiles (noix, noisette, colza) et en rapporter chez vous pour faire de belles recettes! .
Huilerie Réveillée 2 Rue Paul Theurier Saint-Pierre-le-Moûtier 58240 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
