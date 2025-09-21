Journées Européennes du Patrimoine inauguration de Balade en images Parking de la piscine de Beaupréau Beaupréau-en-Mauges
Journées Européennes du Patrimoine inauguration de Balade en images Parking de la piscine de Beaupréau Beaupréau-en-Mauges dimanche 21 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine inauguration de Balade en images
Parking de la piscine de Beaupréau Beaupréau Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 11:00:00
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
En partenariat avec le conseil consultatif, des panneaux retraçant l’histoire de Beaupréau ont été installés dans le centre-ville.
Venez nombreux au rendez-vous inaugural qui présentera cette balade en images !
Tout public Gratuit .
Parking de la piscine de Beaupréau Beaupréau Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 71 76 60 beaupreau@beaupreauenmauges.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine inauguration de Balade en images Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2025-08-06 par Pôle Tourisme ôsezMauges