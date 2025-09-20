Journées Européennes du Patrimoine Inauguration du parcours Mémoire de Village de Drain Place du bosquet Orée d’Anjou

Journées Européennes du Patrimoine Inauguration du parcours Mémoire de Village de Drain Place du bosquet Orée d’Anjou samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Inauguration du parcours Mémoire de Village de Drain

Place du bosquet Drain Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 23:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine pour participer à l’inauguration du nouveau parcours historico-touristique de la mémoire du village de Drain.

Venez découvrir le parcours historique Mémoire de Village, installé au cœur du bourg de Drain. L’aboutissement de plus d’un an de travail collectif mené par une vingtaine d’habitants.

L’après-midi animations avec :

Deux déambulations se déroulent à partir de 14 H 30 puis à partir de 16 H 30 par Fred Billy, de la compagnie Ça va sans dire , spécialiste des récits vivants et décalés.

Tout l’après-midi, parcours en libre accès à la découverte des mémoires du bourg.

Animations pour petits et grands avec jeux d’antan, musique avec la batterie fanfare de l’écho de la Loire, le Val Chantant…

En soirée à partir de 19 H repas convivial (pot-au-feu et riz au lait).

Sur inscription auprès du Centre socioculturel Rives de Loire, (prix du repas 14€) suivi d’une soirée animée, avec le groupe vocal féminino-bioacoustique CALLA, chansons trad et on dansera. .

Place du bosquet Drain Orée d’Anjou 49530 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 40 98 26 76 accueil@rivesdeloire.fr

English :

Take advantage of the European Heritage Days to take part in the inauguration of Drain’s new historical-tourist trail.

German :

Nutzen Sie die Europäischen Tage des Denkmals, um an der Einweihung des neuen historisch-touristischen Rundgangs zur Erinnerung an das Dorf Drain teilzunehmen.

Italiano :

Approfittate delle Giornate Europee del Patrimonio per partecipare all’inaugurazione del nuovo percorso storico e turistico attraverso la memoria del villaggio di Drain.

Espanol :

Aproveche las Jornadas Europeas del Patrimonio para participar en la inauguración del nuevo sendero histórico y turístico a través de la memoria del pueblo de Drain.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Inauguration du parcours Mémoire de Village de Drain Orée d’Anjou a été mis à jour le 2025-08-11 par Pôle Tourisme ôsezMauges