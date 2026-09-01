Journées Européennes du Patrimoine# Inauguration du square John McNeil devant le jardin près de Kaori Landéda

Informations pratiques

Landéda

#Journées Européennes du Patrimoine# Inauguration du square John McNeil

devant le jardin près de Kaori 390 Route de Ar Palud Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 17:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Inauguration du square John McNeil et dévoilement de la plaque et des panneaux d’interprétation du mur antichar.

Les élus de Landéda ont voté l’attribution du nom de John McNeil au jardin public du port de l’Aber-Wrac’h, près de l’aire de jeux.

La municipalité rend ainsi hommage à ce jeune mécanicien canadien, rescapé du naufrage du NCSM Athabaskan, coulé le 29 avril 1944 au large de l’île Vierge, entraînant la mort de 128 marins. Gravement brûlé, John McNeil avait été ramené à terre, mais n’avait pas survécu à ses blessures. Il repose aujourd’hui au cimetière de la commune, où sa sépulture est régulièrement honorée.

Ce nouveau lieu perpétuera durablement sa mémoire et celle des marins disparus. .

devant le jardin près de Kaori 390 Route de Ar Palud Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 93 06

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English :

L’événement #Journées Européennes du Patrimoine# Inauguration du square John McNeil Landéda a été mis à jour le 2026-09-07 par OT PAYS DES ABERS