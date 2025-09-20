Journées Européennes du Patrimoine | Installation de Catherine Libmann Saussignac
L’artiste Catherine Libmann, plasticienne de la fibre, réalisera une installation de son travail dans la grande salle du château de Saussignac. Le dimanche l’écrivain Michel Testut viendra dédicacer son dernier livre » Eloge aux paysans ». .
Château de Saussignac Saussignac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 27 25 13
