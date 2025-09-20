Journées Européennes du Patrimoine: « Instants coursayres » Dax

Parking Abesse Dax Landes

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Avec Kévin RIbeiro ganadère et quintuple champion de France des sauteurs de course landaise.

Au programme:

De 11h à 12h Visite de la ganadéria à Abesse.

De 12h à 14h: Repas landais à la Grange de Christus.

De 14h à 16h30 Démonstration de course landaise aux Arènes de Christus.

Sur réservation. .

Parking Abesse Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 06 65 14 94

