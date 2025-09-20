Journées Européennes du Patrimoine: « Instants coursayres » Dax
Journées Européennes du Patrimoine: « Instants coursayres » Dax samedi 20 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine: « Instants coursayres »
Parking Abesse Dax Landes
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Avec Kévin RIbeiro ganadère et quintuple champion de France des sauteurs de course landaise.
Au programme:
De 11h à 12h Visite de la ganadéria à Abesse.
De 12h à 14h: Repas landais à la Grange de Christus.
De 14h à 16h30 Démonstration de course landaise aux Arènes de Christus.
Sur réservation. .
Parking Abesse Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 06 65 14 94
English : Journées Européennes du Patrimoine: « Instants coursayres »
German : Journées Européennes du Patrimoine: « Instants coursayres »
Italiano :
Espanol : Journées Européennes du Patrimoine: « Instants coursayres »
L’événement Journées Européennes du Patrimoine: « Instants coursayres » Dax a été mis à jour le 2025-09-16 par OT Grand Dax