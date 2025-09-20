Journées Européennes du Patrimoine Isola

Journées Européennes du Patrimoine Isola samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine

Isola Alpes-Maritimes

Début : 2025-09-20 09:30:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

Les Journées Européennes du Patrimoine s’invitent à Isola et Isola 2000 les 20 et 21 septembre 2025 (visites guidées, randonnées, ateliers créatifs, découvertes gourmandes et animations familiales).

Isola 06420 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 23 15 15 info.isola@nicecotedazurtourisme.com

English : European Heritage Days

The European Heritage Days will be coming to Isola and Isola 2000 on 20 and 21 September 2025 (guided tours, hikes, creative workshops, gourmet discoveries and family activities).

German :

Die Europäischen Tage des Kulturerbes finden am 20. und 21. September 2025 in Isola und Isola 2000 statt (Führungen, Wanderungen, kreative Workshops, Feinschmeckerentdeckungen und Familienunterhaltung).

Italiano : Giornate Europee del Patrimonio

Le Giornate Europee del Patrimonio fanno tappa a Isola e Isola 2000 il 20 e 21 settembre 2025 (visite guidate, escursioni, laboratori creativi, scoperte gastronomiche e animazioni per famiglie).

Espanol :

Las Jornadas Europeas del Patrimonio llegan a Isola e Isola 2000 los días 20 y 21 de septiembre de 2025 (visitas guiadas, senderismo, talleres creativos, descubrimientos gastronómicos y eventos familiares).

