Journées Européennes du Patrimoine Centre-ville d’Istres Istres

Instaurées en 1984 par le ministère de la Culture, les Journées Européennes du Patrimoine sont devenues un rendez-vous incontournable, permettant à chacun de (re)découvrir la richesse du patrimoine sous toutes ses formes.

À Istres, l’Office de Tourisme s’associe à de nombreux partenaires culturels pour proposer un programme varié de visites, d’animations et de découvertes sur le territoire.



Cette année, une grande nouveauté vient enrichir la programmation le NEXUS, nouvel espace culturel et numérique d’Istres, ouvrira ses portes avec des expériences immersives de réalité virtuelle, des jeux interactifs, des découvertes autour du musée numérique Micro-folie, ainsi qu’une conférence.



Autre temps fort particulièrement attendu, la visite de la Base Aérienne 125 en bus permettra de plonger au cœur de ce site emblématique habituellement fermé au public.



De nombreux autres rendez-vous viendront rythmer ces journées découverte du Château des Baumes, visite guidée au Centre d’art Polaris, découverte de la Chapelle Saint-Étienne, 33èmes Rencontres Historiques organisées par les Amis du Vieil Istres, mise en valeur des Bergeries de Crau avec expositions, conférence et chants par la Division du Patrimoine culturel, sans oublier le patrimoine ludique proposé par l’Office de Tourisme à travers jeux, balades sonores et parcours ludiques.



Le programme détaillé sera bientôt disponible. .

English :

Established in 1984 by the French Ministry of Culture, the European Heritage Days have become an unmissable event, allowing everyone to (re)discover the richness of heritage in all its forms.

German :

Die Europäischen Tage des Kulturerbes wurden 1984 vom französischen Kulturministerium eingeführt und haben sich zu einem unumgänglichen Termin entwickelt, der es jedem ermöglicht, den Reichtum des Kulturerbes in all seinen Formen (wieder) zu entdecken.

Italiano :

Lanciate nel 1984 dal Ministero della Cultura, le Giornate Europee del Patrimonio sono diventate un appuntamento imperdibile, che offre a tutti la possibilità di (ri)scoprire la ricchezza del patrimonio in tutte le sue forme.

Espanol :

Instituidas en 1984 por el Ministerio de Cultura francés, las Jornadas Europeas del Patrimonio se han convertido en una cita imprescindible, que permite a todos (re)descubrir la riqueza del patrimonio en todas sus formas.

