Informations pratiques

Jacou

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE JACOU

Place Frédéric Mistral Jacou Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Au programme des Journées Européennes du Patrimoine à Jacou théâtre et visites

Au programme des Journées Européennes du Patrimoine à Jacou

► Les Ailes , théâtre en déambulation dans la rue Fernand Soubeyran. Proposé par la Cie La Hurlante avec la complicité des habitants de la rue Soubeyran.

Une déambulation dans une rue, un quartier, un solo, sept voisines prennent la parole, une disparition volontaire. La création sonore accompagne les multiples récits. Les Ailes questionne les liens entre les habitantes d’une même rue, leur intimité, leurs envies de départ ou d’enracinement .

Samedi 19 septembre, 15h30, départ place Frédéric Mistral

►Les visites des jardins classés du château de Bocaud

L’association Histoire et Patrimoine propose des visites du Domaine de Bocaud inscrit au titre des Monuments Historiques et de ses jardins classés du XVIIIe et XIXe siècle.

Départ à 17h, place Frédéric Mistral (devant la mairie) le samedi 19 septembre et dimanche 20 septembre .

Place Frédéric Mistral Jacou 34830 Hérault Occitanie

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English :

On the schedule for European Heritage Days in Jacou: theater and tours

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE JACOU Jacou a été mis à jour le 2026-08-17 par 34 OT MONTPELLIER