Journées européennes du patrimoine Jardin botanique littoral Jardin botanique Saint-Jean-de-Luz
samedi 19 septembre 2026 · Jardin botanique · Saint-Jean-de-Luz
Informations pratiques
Saint-Jean-de-Luz
Journées européennes du patrimoine Jardin botanique littoral
Jardin botanique 31 rue Gaëtan de Bernoville Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Le jardin botanique invite les visiteurs à une promenade au cœur des milieux naturels du littoral basque.
Au fil des allées, découvrez aussi le jardin des utiles, le labyrinthe des familles botaniques ainsi qu’une remarquable collection de végétaux originaires des cinq continents.
Cette balade, à la fois pédagogique et dépaysante, permet d’explorer les paysages emblématiques de la
Côte basque et du sud des Landes, tout en sensibilisant les visiteurs à la préservation de ces milieux naturels d’exception. .
Jardin botanique 31 rue Gaëtan de Bernoville Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16 saintjeandeluz@otpaysbasque.com
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English : Journées européennes du patrimoine Jardin botanique littoral
L’événement Journées européennes du patrimoine Jardin botanique littoral Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme Pays Basque
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