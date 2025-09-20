Journées Européennes du Patrimoine Jardin d’Arsac Saint-Fréjoux

Saint-Fréjoux Corrèze

2025-09-20

2025-09-21

2025-09-20

Les pierres sont précieuses au jardin d’Arsac. Le thème 2025 des Rendez-vous aux jardins y est en réelle correspondance.

Très présentes dans notre jardin, elles sont non seulement un témoignage historique, mais aussi un élément esthétique et fonctionnel. Elles proviennent souvent des ruines locales, et confèrent au jardin une valeur particulière en lien avec l’histoire du lieu. D’autres, moins nombreuses, ont été importées à notre initiative.

Chaque année, les amateurs de jardin que nous sommes faisons évoluer le jardin et chaque année, alors que nous pensions ne plus avoir à les utiliser, nous en remuons encore beaucoup.

Depuis bien longtemps, les plantes sont nos compagnes mais peut être que les pierres aussi.

La balade est libre entre 10h et 19h (sam et dim) ou commentée (sam et dim à 15h30). Ce thème des pierres sera l’objet principal de la balade commentée.

Saint-Fréjoux 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 62 86 99

