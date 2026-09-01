Journées européennes du patrimoine – Jardin des Arts : SPOT : Concert des élèves du Conservatoire Seine Normandie Agglomération Rue des Écuries des Gardes Vernon

Informations pratiques

Vernon

Journées européennes du patrimoine – Jardin des Arts : SPOT : Concert des élèves du Conservatoire Seine Normandie Agglomération

Rue des Écuries des Gardes Jardin des Arts Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 16:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

SPOT | L’art contemporain au cœur du patrimoine

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, les 19 et 20 septembre 2026, le parcours d’art contemporain SPOT, porté par le Département de l’Eure, pose ses valises sur le territoire de Vernon – Giverny.

Pour cette 7e édition, cinq artistes sont invités à sublimer des sites emblématiques de la vallée de la Seine et pour nous amener à poser un nouveau regard sur notre patrimoine, métamorphosé l’occasion en spot d’art contemporain à ciel ouvert. Conçues spécialement in situ, leurs œuvres resteront visibles jusqu’au 5 décembre 2026.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, SPOT vous invite au concert des élèves du Conservatoire Seine Normandie Agglomération de Vernon

Informations pratiques :

– Dimanche 20 septembre à 16h au Jardin des Arts à Vernon

– Gratuit, sans réservation .

Rue des Écuries des Gardes Jardin des Arts Vernon 27200 Eure Normandie

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English : Journées européennes du patrimoine – Jardin des Arts : SPOT : Concert des élèves du Conservatoire Seine Normandie Agglomération

L’événement Journées européennes du patrimoine – Jardin des Arts : SPOT : Concert des élèves du Conservatoire Seine Normandie Agglomération Vernon a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération