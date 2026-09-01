JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : JEU DE PISTE À PUISSERGUIER Puisserguier
samedi 19 septembre 2026 · Puisserguier
Informations pratiques
Puisserguier
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : JEU DE PISTE À PUISSERGUIER
10 boulevard Jean Jaurès Puisserguier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Jeu de piste interactif sur smartphone « La légende du Pélican » pour explorer le patrimoine de Puisserguier à travers des énigmes cachées dans les lieux emblématiques du village.
Points de retrait de la carte : à la médiathèque Jean Jaurès, au château ou à l’écomusée.
Activité à faire en famille, dès 5 ans, durée environ 1h30
Jeu de piste interactif sur smartphone « La légende du Pélican » pour explorer le patrimoine de Puisserguier à travers des énigmes cachées dans les lieux emblématiques du village.
Points de retrait de la carte : à la médiathèque Jean Jaurès, au château ou à l’écomusée.
Activité à faire en famille, dès 5 ans, durée environ 1h30 .
10 boulevard Jean Jaurès Puisserguier 34620 Hérault Occitanie +33 4 67 93 74 02
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English : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : JEU DE PISTE À PUISSERGUIER
Interactive smartphone scavenger hunt %AB « The Legend of the Pelican » %BB to explore Puisserguier’s heritage through puzzles hidden in the village’s iconic landmarks.
Map pickup locations: the Jean Jaurès media center, the castle, or the museum.
A family-friendly activity for ages 5 and up, lasting about 1 hour and 30 minutes.
L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : JEU DE PISTE À PUISSERGUIER Puisserguier a été mis à jour le 2026-09-06 par 34 – OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN
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