Informations pratiques

Puisserguier

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : JEU DE PISTE À PUISSERGUIER

10 boulevard Jean Jaurès Puisserguier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Jeu de piste interactif sur smartphone « La légende du Pélican » pour explorer le patrimoine de Puisserguier à travers des énigmes cachées dans les lieux emblématiques du village.

Points de retrait de la carte : à la médiathèque Jean Jaurès, au château ou à l’écomusée.

Activité à faire en famille, dès 5 ans, durée environ 1h30

Jeu de piste interactif sur smartphone « La légende du Pélican » pour explorer le patrimoine de Puisserguier à travers des énigmes cachées dans les lieux emblématiques du village.

Points de retrait de la carte : à la médiathèque Jean Jaurès, au château ou à l’écomusée.

Activité à faire en famille, dès 5 ans, durée environ 1h30 .

10 boulevard Jean Jaurès Puisserguier 34620 Hérault Occitanie +33 4 67 93 74 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : JEU DE PISTE À PUISSERGUIER

Interactive smartphone scavenger hunt %AB « The Legend of the Pelican » %BB to explore Puisserguier’s heritage through puzzles hidden in the village’s iconic landmarks.

Map pickup locations: the Jean Jaurès media center, the castle, or the museum.

A family-friendly activity for ages 5 and up, lasting about 1 hour and 30 minutes.

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : JEU DE PISTE À PUISSERGUIER Puisserguier a été mis à jour le 2026-09-06 par 34 – OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN